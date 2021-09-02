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У Литві вакцинували від COVID 70% дорослого населення

Автор: Валерія Поліщук

У Литві вакцинували від коронавірусу 70% дорослого населення. Одну дозу вакцини отримали понад 1,6 млн осіб, а обидві - 1,5 млн жителів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Наразі як мінімум однією дозою щеплені більше чверті підлітків у віці від 12 до 15 років. При цьому вакцинувалися приблизно шість з десяти жителів у віці 16-24 і 25-34 років, а також найстаріші жителі, яким більше ніж 80 років.

Крім того, у віковій групі 35-79 років досягнутий рекомендований 70% рівень вакцинації, а в групах 65-69 і 70-74 років він становить 78,2%.

Зазначимо, що на сьогодні в 11 країнах ЄС ще не щеплено 70% населення. Серед них Польща, Латвія та Естонія.

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ЛитваВакцинація