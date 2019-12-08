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У Литві розбився спортивний літак

Новини » Надзвичайні події     08.12.2019 - 16:56
У Литві розбився спортивний літак
Фото: в Литві розбився літак (lrt.lt)

В результаті інциденту загинули дві людини

У Литві в неділю, 8 грудня, в результаті аварії легкомоторного спортивного літака загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на національне радіо.

Повідомляється, що інцидент стався в Каунаському районі. Загинули двоє перебували на борту чоловіків - 30 років і 65 років. Літак впав у дворі будинку, в кварталі приватних особняків. Жителі при цьому не постраждали.

Радіо повідомило, що один із загиблих - досвідчений пілот Вікторас Рамонас, на рахунку якого в тому числі переліт 2003 року на невеликому літаку через Атлантичний океан. Разом з ним у неділю на борту знаходився навчається пілотажу чоловік.

Нагадаємо, три рятувальника загинули в результаті краху вертольота в районі Марселя, на півдні Франції. Вертоліт знаходився в дорозі, щоб допомогти людям, які постраждали в результаті сильної повені. Катастрофа сталася в ніч на 1 грудня. Ведеться розслідування для з'ясування причини аварії.

У Канаді розбився легкомоторний літак Piper PA-3, в результаті чого загинули дві сім'ї з Узбекистану. Літак впав в лісовому районі на околиці Кінгстона. Жертвами авіакатастрофи стали 7 осіб, що знаходилися на борту літака, серед них - три дитини.

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