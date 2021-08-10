У Литві протестують через обмеження для невакцинованих, люди вимагають відставки уряду

Відомо, що мітинг розпочався з 9-ї ранку, тоді на акцію зібралося близько тисячі людей. Його планують проводити до 17.00.

За даними правоохоронців число мітингувальників зросло і наразі складає майже 5 тисяч осіб. Хоча муніципалітет давав дозвіл на проведення акції за участі до 1 тисячі.

"За підрахунками поліції, зібралося 4500-5000 осіб. На цей час ніяких інцидентів не було зафіксовано. Здається, комусь стало погано, викликали швидку", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що учасники акції встановили біля парламенту стилізовану шибеницю, а біля сцени поруч з бібліотекою ім. М. Мажвідаса - бутафорський колючий дріт.

Зазначається, що сьогодні на позачергову сесію має зібратися парламент Литви.

Вказано, що мітингувальники намагаються звернути на себе увагу депутатів сиренами, криками і оплесками, люди скандують: "Парламент - геть!".

Напередодні одна з учасників акції поділилася на своїй сторінці у соцмережі вимогами, з якими виступлять учасники акції, а саме:

відхилити проект постанови уряду, яким з 13 вересня хочуть ввести обмеження для невакцинованих;

відхилити проекти примусової вакцинації - як дітей, так і дорослих;

скасувати всі види тиску вакцинацією і дискримінацію людей;

скасувати обов'язкове тестування;

скасувати "паспорт можливостей";

відхилити звернення уряду у зв'язку з поправками до Трудового кодексу і закону про цивільну безпеку;

скасувати режим надзвичайної ситуації;

припинити будь-які дії щодо приєднання до Давоського форуму;

повна відставка уряду.

Фото: у Литві протестують через обмеження для невакцинованих (twitter.com/WladekL1)