У Литві запропонували ввести обов'язкову вакцинацію для медиків, вчителів і соцпрацівників

"Сьогодні рівень імунізації в освітніх закладах становить 90%", - цитує видання заява заступника міністра охорони здоров'я Литви Аушра Білотене-Мотеюнене.

За її словами, у деяких сферах нещеплені зможуть працювати віддалено, а там, де це неможливо, співробітника усунуть від роботи.

Представник міністерства додала, що роботодавці інших державних та приватних установ та компаній можуть самостійно ухвалити рішення про обов'язкову вакцинацію.

Видання зазначає, що пропозиція щодо обов'язкової вакцинації співробітників низки сфер обговорювалася із соціальними партнерами у Тристоронній раді.