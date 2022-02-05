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У Литві скасували використання COVID-сертифікатів

Автор: Артур Родивилов

Уряд Литви прийняв рішення, що у зв'язку зі зміною епідеміологічної ситуації більше не доведеться використовувати COVID-сертифікати всередині країни. Норму про наявність документа знімуть 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

В ході засідання члени комісії підкреслили, що COVID-сертифікат залишається в арсеналі боротьби з коронавірусом, його можна буде використовувати і надалі, якщо виникне така потреба.

Однак прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте висловила надію, що паспорти можливостей (так в Литві називають COVID-сертифікати) більше не доведеться повертати.

"Ми переконалися, що цей інструмент працює. Спочатку він дозволив бізнесу відкритися, а потім дозволив йому не закриватися. І, можливо, когось він підштовхнув зробити щеплення і поберегти своє здоров'я", - заявила прем'єр.

Вона зазначила, що усвідомленість і використання засобів профілактики коронавірусу є ключовими для зниження рівня захворюваності.

При цьому в країні вводяться інші обмеження - наприклад, торгові центри зможуть працювати при кількості відвідувачів не більше однієї людини на площі 15 кв. м.

Нагадаємо, уряд Грузії скасував "зелені" COVID-паспорти через швидке поширення "Омікрона" і легкі симптоми захворювання.

Крім того, Латвія допустила можливість відмови від COVID-сертифікатів всередині країни.

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