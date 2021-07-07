У Литві нещеплених працівників ряду сфер можуть зобов'язати здавати COVID-тест

Міністерство охорони здоров'я Литви розглядає можливість введення обов'язкового періодичного тестування на COVID-19 для нещеплених працівників. Це пов’язують з поширенням "Дельта" штаму коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BNS.
"Аргументи прості - через поширення штаму "Дельта". Ми вважаємо, що хворіють саме нещеплені люди, і хочемо посилити спостереження, нагляд, щоб випадки можна було максимально швидко виявляти і контролювати",- йдеться у повідомленні.
У МОЗ Литви стверджують, що в країні спостерігається внутрішнє поширення штаму "Дельта", який загрожує четвертою хвилею епідемії.
Якщо раніше фіксувалися лише привізні випадки, то за минулий тиждень у Литві зареєстрували 23 випадки зараження штамом "Дельта".
Нагадаємо, що у Литві сподіваються скасувати карантинні обмеження вже цього місяця.