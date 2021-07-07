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У Литві нещеплених працівників ряду сфер можуть зобов'язати здавати COVID-тест

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я Литви розглядає можливість введення обов'язкового періодичного тестування на COVID-19 для нещеплених працівників. Це пов’язують з поширенням "Дельта" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство BNS.

"Аргументи прості - через поширення штаму "Дельта". Ми вважаємо, що хворіють саме нещеплені люди, і хочемо посилити спостереження, нагляд, щоб випадки можна було максимально швидко виявляти і контролювати",- йдеться у повідомленні.

Так, у проекті урядової постанови передбачено, що такий обов'язок буде введена для осіб сфери:

  • пасажирського перевезення та міжнародних вантажів, а також перевезення, які організовують дозвілля і розваги;
  • громадського харчування та роздрібної торгівлі;
  • обслуговування. Зокрема співробітники кафе, барів, касири магазинів;
  • охорони здоров'я, установ догляду та опіки, освіти, включаючи літні дитячі табори.

У МОЗ Литви стверджують, що в країні спостерігається внутрішнє поширення штаму "Дельта", який загрожує четвертою хвилею епідемії.

Якщо раніше фіксувалися лише привізні випадки, то за минулий тиждень у Литві зареєстрували 23 випадки зараження штамом "Дельта".

Нагадаємо, що у Литві сподіваються скасувати карантинні обмеження вже цього місяця.

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