У Литві нещеплених від коронавірусу планують позбавити лікарняних

У Литві прийняли постанову, згідно з якою громадяни не отримуватимуть виплату лікарняного у разі захворювання коронавірусом. Йдеться про тих, хто не зробив щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Міністерство внутрішніх справ Литви зареєструвало поправки до постанови про надзвичайну ситуацію, в яких перераховано, для яких видів діяльності буде потрібно "паспорт можливостей".

"У документі не тільки розширена сфера використання паспорта, а й обумовлюються важливі для працівників моменти - обов'язкове тестування, платне тестування, відмова від виплати лікарняного нещепленим жителям у разі захворювання коронавірусом", - пише видання.

У документі сказано, що"лікарняний не виплачуватимуть нещепленим особам, хворим на хворобу у зв'язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями".



Всі ці зміни ще має затвердити уряд Литви.