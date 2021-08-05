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У Литві нещеплених від коронавірусу планують позбавити лікарняних

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Четвер 05 серпня 2021 09:28
У Литві нещеплених від коронавірусу планують позбавити лікарняних Фото: у Литві без щеплення від коронавірусу можуть позбавити лікарняних (freepik)
Автор: Инна Собора

У Литві прийняли постанову, згідно з якою громадяни не отримуватимуть виплату лікарняного у разі захворювання коронавірусом. Йдеться про тих, хто не зробив щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Міністерство внутрішніх справ Литви зареєструвало поправки до постанови про надзвичайну ситуацію, в яких перераховано, для яких видів діяльності буде потрібно "паспорт можливостей".

"У документі не тільки розширена сфера використання паспорта, а й обумовлюються важливі для працівників моменти - обов'язкове тестування, платне тестування, відмова від виплати лікарняного нещепленим жителям у разі захворювання коронавірусом", - пише видання.

У документі сказано, що"лікарняний не виплачуватимуть нещепленим особам, хворим на хворобу у зв'язку з якою оголошено режим НС або карантин, за винятком тих випадків, коли людина не могла зробити щеплення за медичними показаннями".

Всі ці зміни ще має затвердити уряд Литви.

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