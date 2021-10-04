У Литві мають намір виплачувати допомогу пенсіонерам за вакцинацію

Міністерство соціальних справ Литви представило проект постанови, згідно з яким пенсіонери отримуватимуть разову виплату в розмірі 100 євро за вакцинацію від COVID. Зокрема, виплату зможуть отримати пенсіонери віком від 75 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Правом на одноразову виплату буде володіти особа, яка досягла 75 років, яка до вересня цього року не була щеплена жодною дозою вакцини від COVID-19, А до 1 грудня повністю прищепилася.

Також виплата пропонується і людям 75-років і старше, які в даний момент прищепилися і до 1 квітня прищепляться бустерної, тобто третьою або другою дозою в залежності від вакцини.

Одноразову виплату можуть надавати в грудні і квітні разом з пенсією, окремої заяви від пенсіонерів не буде потрібно.