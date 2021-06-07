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У Литві вже можна отримати цифровий COVID-сертифікат ЄС

Автор: Юлія Струк

З понеділка, 7 червня, у Литві можна отримати цифровий ковід-сертифікат Євросоюзу, який спрощує поїздки між країнами співтовариства. Така можливість з'явилася в електронній системі охорони здоров'я e.sveikata.

Про це повідомляє видання Delfi.

Цифровий ковід-сертифікат ЄС будуть видавати перехворілим, щепленим або людям, що здали тест на коронавірус, щоб спростити процедури перевірки на прикордонних пунктах. Однак кожна з країн може встановлювати власні вимоги, що пред'являються до мандрівників.

Зазначено, що згідно з чинними зараз у Литві вимогами, додаткові обмеження не застосовуються щодо щеплених від коронавірусу або перехворілих людей при виїзді і прибутті через:

  • тиждень після вакцинації другою дозою Pfizer,
  • двох тижнів після другої дози Moderna,
  • 15 діб після другої дози AstraZeneca,
  • двох тижнів після дози Johnson & Johnson.

Також обмеження не застосовуються для перехворілих, якщо не пройшло 180 днів з моменту діагнозу COVID-19 (встановленого за результатами тесту ПЛР, а також після антигенного тесту).

Однак у цифровому сертифікаті ЄС факт того, що людина перехворіла на коронавірус, фіксується тільки після позитивного результату тесту ПЛР. Якщо людина не відповідає встановленим вимогам вакцинації або одужання, до прибуття у Литву їй потрібно пред'явити негативний тест на коронавірус, виконаний не пізніше ніж за 72 години до поїздки. Також для такого мандрівника обов'язкова ізоляція.

Тих, хто прибуває до Литви з цифровим ковід-сертифікатом ЄС, зараз перевіряють у звичайному порядку, як і тих, що володіють національним документом, який підтверджує факт щеплення або того, що людина перехворіла.

До першого липня Центр регістра планує надати цифрову програму для перевірки, яка буде зчитувати QR-код.

Підкреслюється, що цифровий ковід-сертифікат ЄС вказує лише необхідні дані: ім'я, прізвище, дату народження, відповідну інформацію про вакцинацію або одужання, і унікальний ідентифікатор.

Країни, які відвідує людина, не мають право зберігати інформацію. При перевірці підтверджується лише термін дії посвідчення та його справжність.

Відзначається, що всі дані залишаються у віданні держави, яка видала посвідчення.

При цьому ковід-сертифікат ЄС для жителів Литви буде призначатися не тільки для поїздок у країни ЄС. Він буде діяти і всередині країни, надаючи ті ж переваги, які надає "паспорт можливостей".

Однак поки що жителів країни закликають користуватися внутрішнім "паспортом можливостей" через спрощену процедуру перевірки і більш м'які вимоги вакцинації.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Литви 2 червня презентувало європейський COVID-сертифікат, який уже діє у кількох країнах.

Як писало РБК-Україна, 1 червня сім країн Європейського союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

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