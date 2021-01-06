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У Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID

Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Литви розглядає можливість введення в країні імунного паспорта. Також у Литві хочуть вести реєстр осіб, які відмовилися від вакцинації.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Ігріда Шимоне, передає LRT.

Вона зазначила, що це питання зараз обговорюється в уряді, проте поки немає чіткого рішення.

"Не тільки люди, які були вакциновані, можуть претендувати на такий паспорт, але і люди, які хворі і мають антитіла в організмі", - сказала Шимоне.

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Вона додала, що такі заходи були б справедливими до тих людей, які мають тимчасовий імунітет до COVID, так як зараз до всіх застосовуються однакові карантинні правила.

Раніше РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я виступили проти введення імунних паспортів з коронавірусу. Однак у ВООЗ відзначають необхідність мати документи про людей, які були вакциновані.

Також повідомлялося, що в Угорщині створили електронний COVID-паспорт, підтверджує вакцинацію від коронавірусу.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я України не виключають можливості введення додаткових заходів для боротьби з коронавірусом при перетині кордонів громадянами. Це можуть заходи, подібні імунному паспорту.

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