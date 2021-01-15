У Литві у медиків після COVID-вакцинації виявили коронавірус

У Вільнюсі (Литва) в Сантаришкській клініці після першої вакцинації від COVID-19 хворобу виявили у 79 медиків. Професор інфекційного відділення клініки Лігіта Янчорене заявила, що люди були носіями вірусу ще до щеплення.

Про це повідомляє Delfi.

"Це не пов'язано з вакцинацією, можливо, людей прищепили, коли вони вже були носіями вірусу. Якщо поглянути на дослідження, які представлені при реєстрації вакцини, там чітко сказано, що після першої дози через 12 днів небезпека зараження знижується десь на 20%", - сказала вона.

Професор також зазначила, що 95% ефективність від коронавірусу з'являється тільки через тиждень після другого щеплення.

Нагадаємо, влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Крім того, в Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID. Також у Литві хочуть вести реєстр осіб, які відмовилися від вакцинації.