У Литві евакуювали аеропорт через гранати

У Литві Вільнюський міжнародний аеропорт евакуювали через ручної димової гранати, яку виявили у багажі одного з пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами представника аеропорту Тадаса Василяускаса, близько 400 осіб евакуювали з аеропорту.

"У багажі одного з пасажирів було виявлено димова граната. Прийнято рішення про евакуацію людей з пасажирських терміналів", - сказав він.

На місце події прибули бійці антитерористичного підрозділу "Арас". Також був введений план "Щит".

За словами представника аеропорту, затримуються вильоти літаків, однак повністю скасовувати рейси не планується.

Нагадаємо, 14 жовтня в місті Старобільськ Луганської області через анонімне повідомлення про мінування об'єктів інфраструктури було евакуйовано майже 800 осіб. Правоохоронці також перекрили рух на десяти вулицях.

Крім того, 27 вересня на електронну адресу Національної поліції в місті Києві надійшло повідомлення про замінування аеропорту "Київ" (Жуляни). Правоохоронці перевіряли периметр аеропорту, проте евакуація не проводилася.