Литва повертає масковий режим через погіршення ситуації з COVID

Через погіршення ситуації з COVID-19 в Литві повертають обов'язковий масковий режим в закритих приміщеннях. Інші карантинні заходи поки не обговорюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi .

Повідомляється, що сьогодні уряд Литви поверне обов'язкове носіння масок в закритих громадських просторах. За словами прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, для цього достатньо режиму надзвичайної ситуації.

"У регламенті режиму надзвичайної ситуації будуть зміни, розширять список вимог з питання носіння масок в закритих приміщеннях", - сказала прем'єр.

Вона підкреслила, що інші заходи поки обговорювати не планують.