Литва повертає масковий режим через погіршення ситуації з COVID

Через погіршення ситуації з COVID-19 в Литві повертають обов'язковий масковий режим в закритих приміщеннях. Інші карантинні заходи поки не обговорюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delfi.
Повідомляється, що сьогодні уряд Литви поверне обов'язкове носіння масок в закритих громадських просторах. За словами прем'єр-міністра Інгріди Шимоніте, для цього достатньо режиму надзвичайної ситуації.
"У регламенті режиму надзвичайної ситуації будуть зміни, розширять список вимог з питання носіння масок в закритих приміщеннях", - сказала прем'єр.
Вона підкреслила, що інші заходи поки обговорювати не планують.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Литві вакцинували від COVID 70% дорослого населення.
Крім того, в цій країні з середини вересня торгові центри, спортивні клуби, кінотеатри та інші місця обслуговування повинні вимагати на вході "паспорт можливостей", який видається щепленим, а також тим, хто перехворів або отримав негативний тест.