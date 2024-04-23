Литва выгнала из страны бывшего соратника Януковича

Спецслужбы Литвы уточнили, что Кравец с женой Мариной Пелих участвовали в коррупционных схемах по разграблению бюджета Украины. После окончания Революции Достоинства Кравец сбежал из Украины.

В 2014 году Кравец с семьей получил вид на жительство в Литве, там он прожил почти 10 лет и основал бизнес.

Силовики Литвы обратили на него внимание только в начале 2023 года. По их данным, он поддерживал отношения с окружением Януковича, поэтому должен быть лояльным по отношению к России. А это представляет угрозу для нацбезопасности Литвы.

Поэтому 4 марта Департамент миграции Литвы решил не продлевать действие вида на жительство для Кравца и членов его семьи. Бывший украинский чиновник пытался обжаловать это решение в судах, но безуспешно.

Андрей Кравец

Родился в Полтавской области. Был нардепом от "Партии регионов", заместителем министра Кабинета министров Украины Анатолия Толстоухова.

25 февраля 2010 года указом Виктора Януковича назначен руководителем Государственного управления делами. 26 февраля 2014 указом и.о. президента Александра Турчинова уволен с указанной должности.