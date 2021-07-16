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Литва знищила 5 000 доз вакцини Moderna. Закінчився термін придатності

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Вільнюс, П'ятниця 16 липня 2021 14:41
Литва знищила 5 000 доз вакцини Moderna. Закінчився термін придатності Фото: партію вакцини Moderna знищили в Литві (Justin Sullivan/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За останні дні Литві довелося утилізувати близько 5 000 доз вакцини Moderna. У цієї партії закінчився термін придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами глави Вільнюського центру вакцинації Кіпраса Красаускаса, частину доз утилізували, тому що термін їх придатності закінчився.

"Зараз, наскільки мені відомо, деякі муніципалітети навіть не приймають вакцини - вони просто говорять не треба, тому що ми не використовуємо їх, тоді ви зробите нас винними в тому, що вакцинація не була проведена в строк", - зазначив він.

На його думку, якщо уряд прийме певні рішення, що заохочують вакцинацію, тоді проблема термінів придатності зникне, оскільки буде більше охочих зробити щеплення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до України на цих вихідних буде поставлено першу партію вакцини Moderna.

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