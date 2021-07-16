Литва знищила 5 000 доз вакцини Moderna. Закінчився термін придатності

За останні дні Литві довелося утилізувати близько 5 000 доз вакцини Moderna . У цієї партії закінчився термін придатності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

За словами глави Вільнюського центру вакцинації Кіпраса Красаускаса, частину доз утилізували, тому що термін їх придатності закінчився.

"Зараз, наскільки мені відомо, деякі муніципалітети навіть не приймають вакцини - вони просто говорять не треба, тому що ми не використовуємо їх, тоді ви зробите нас винними в тому, що вакцинація не була проведена в строк", - зазначив він.

На його думку, якщо уряд прийме певні рішення, що заохочують вакцинацію, тоді проблема термінів придатності зникне, оскільки буде більше охочих зробити щеплення.