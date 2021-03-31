Литва працює над національним паспортом COVID-вакцинації

Уряд Литви зараз працює над національним паспортом вакцинації від коронавірусу. Документ з'явиться в кінці квітня, проте його впровадження займе кілька місяців.
Про це заявила канцлера Міністерства охорони здоров'я Литви Юргита Гребенковена, повідомляє Delfi.
"До кінця квітня ми маємо намір створити національне посвідчення вакцинації - документ про вакцинацію без реліабільності. Це означає, що не буде QR-коду ... а з травня (плануємо реалізувати повний національний цифровий сертифікат теж без реліабільності", - сказала вона.
Представник відомства зазначила, що Литва створює так звані "зелені посвідчення та сертифікати вакцинації, які дозволять людям з імунітетом вільно переміщатися по країні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити систему паспортів вакцинації, оскільки Євросоюз, США та Ізраїль вже впроваджують її.
Як уточнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, український паспорт вакцинації отримають ті, хто зробить два щеплення від COVID.
30 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству закордонних справ відпрацювати питання поїздок з паспортами вакцинації. Він зазначив, що це питання треба узгодити з міжнародними партнерами.