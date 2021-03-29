Литва проти визнання російської вакцини у "паспортах вакцинації" ЄС

Виконуючий обов'язки посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас виступив проти включення російського препарату проти коронавірусу "Супутник V" до пропонованого Єврокомісією сертифікату про вакцинацію. Він вважає, що Євросоюзу потрібно нарощувати виробництво своїх вакцин.

Про це повідомляє Politico.

"Литва твердо переконана, що тільки дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифіката", - сказав Шатунас. За словами посла, замість того, щоб покладатися на незатверджені препарати, такі як "Супутник V", Європі слід зосередитися на нарощуванні виробництва своїх вакцин, в які вона інвестувала. Наприклад, німецькі фармацевтичні компанії BioNTech і CureVac отримали державні гроші ЄС. "Визнання тільки вакцин, дозволених EMA, - це спосіб підкреслити довіру до інститутів ЄС, таких як регулятор з лікарських засобів і агентство ЄС з моніторингу захворювань", - пояснив Шатунас.