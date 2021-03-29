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Литва проти визнання російської вакцини у "паспортах вакцинації" ЄС

Новость на русском → Вільнюс, Понеділок 29 березня 2021 15:02
Литва проти визнання російської вакцини у "паспортах вакцинації" ЄС Фото: Литва проти включення російської вакцини до "паспорту вакцинації" ЄС (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Виконуючий обов'язки посла Литви в ЄС Сімонас Шатунас виступив проти включення російського препарату проти коронавірусу "Супутник V" до пропонованого Єврокомісією сертифікату про вакцинацію. Він вважає, що Євросоюзу потрібно нарощувати виробництво своїх вакцин.

Про це повідомляє Politico.

"Литва твердо переконана, що тільки дозволені Європейським агентством з лікарських засобів вакцини повинні бути частиною цифрового "зеленого" сертифіката", - сказав Шатунас.

За словами посла, замість того, щоб покладатися на незатверджені препарати, такі як "Супутник V", Європі слід зосередитися на нарощуванні виробництва своїх вакцин, в які вона інвестувала. Наприклад, німецькі фармацевтичні компанії BioNTech і CureVac отримали державні гроші ЄС.

"Визнання тільки вакцин, дозволених EMA, - це спосіб підкреслити довіру до інститутів ЄС, таких як регулятор з лікарських засобів і агентство ЄС з моніторингу захворювань", - пояснив Шатунас.

Нагадаємо, Єдиний для громадян всіх 27 країн Європейського союзу сертифікат здоров'я буде доступний з 15 червня. Документ буде містити інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Наразі російська вакцина проходить перевірку в EMA, але ще не отримала дозвіл на використання в ЄС.

Також РБК-Україна писало, що глава уряду Баварії Маркус Зедер закликав зареєструвати російську вакцину від коронавірусу. Він вважає, що рішення про реєстрацію в Євросоюзі російської вакцини повинно бути прийнято "як можна швидше".

Крім того, європейський комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що Євросоюзу не потрібен "Супутник V".

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