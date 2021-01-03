Литва продовжила обмеження на поїздки між регіонами через ситуацію з COVID

У Литві вирішили продовжити обмеження на пересування між регіонами. Заходи будуть діяти мінімум до 31 січня.

Про це повідомляє Delfi.

Колишній термін обмежень був до 24 січня і тепер його продовжили на тиждень. Це пов'язано з високою захворюваністю коронавірусом в Литві.

Як і раніше, вийнятки із заборони на переміщення між муніципалітетами будуть діяти для тих, хто в'їжджає за місцем проживання, у зв'язку зі смертю родичів, на роботу, у рамках поїздки до або з аеропортів, портів, автовокзалів, для лікування, з інших невідкладних причин.

Також обмеження не поширюються на членів однієї сім'ї або одного домогосподарства, які їдуть в муніципалітет, де знаходиться нерухомість, що належить одному з членів сім'ї або домогосподарства.

Вранці у неділю в Литві повідомили про 1239 нових випадків зараження коронавірусом, 37 осіб померли.

Нагадаємо, у Німеччині збираються продовжити дію локдауну. Але поки невідомий термін продовження. Поки жорсткий карантин діє до 10 січня.

Раніше в неділю стало відомо, що в Україні поки не розглядають можливість скасування жорсткого карантину в січні, незважаючи на поточну статистику захворюваності.