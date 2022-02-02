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Литва призупиняє використання COVID-сертифікатів

Автор: Валерія Поліщук

Уряд Литви прийняв рішення призупинити використання сертифіката про вакцинацію. Рішення набуде чинності в суботу, 5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Однак одночасно зі скасуванням COVID-сертифікатів будуть введені й інші обмеження.

"Ми переконалися, що цей інструмент працює. Спочатку він дозволив нам відкрити його, потім дозволив нам тримати його відкритим. І, можливо, це переконало ще одну людину зробити щеплення і захистити своє здоров'я", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, уряд Грузії скасував "зелені" COVID-паспорти через швидке поширення "Омікрона" і легких симптомів захворювання.

Крім того, Латвія допустила можливість відмови від COVID-сертифікатів всередині країни.

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Литвасертифікат вакцинації