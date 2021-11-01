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Литва потрапила в "чорну" зону коронавірусу: що це означає

Автор: Марія Кучерявець

Вся територія Литви опинилася у так званій "чорній" зоні по поширенню коронавірусу. Це сталося після того, як в Ігналінському муніципалітеті зафіксували зростання COVID-випадків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Зазначено, що така ситуація спостерігається в країні з неділі, 31 жовтня.

Однак, попри це в Ігналінському районі не щонайгірша епідеміологічна ситуація, там на 100 тисяч жителів за 14 днів припадає понад 509 випадків.

Вказано, що найгірші показники в Клайпеді - де припадає понад 2173 випадків на 100 тисяч жителів.

Водночас дані карти, що фіксує динаміку пандемії в країні, показує, свідчать, що у більшості муніципалітетів кількість нових випадків коронавірусу скорочується.

Відомо, що у Литві за останні два тижні на 100 тисяч населення припадає понад 1 449 COVID-заражень, а частка позитивних випробувань становить 15,1%.

Що означає "чорна" зона коронавірусу

У Литві система визначення колірної COVID-зони базується на кількості нових випадків та частці позитивних тестів на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Так, "чорну" зону в країні вводять у випадку, коли кількість нових заражень коронавірусом перевищує 500 на 100 тисяч жителів, а частка позитивних тестів за останні дні більш як 10%.

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ЛитваКоронавірус