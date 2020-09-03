Литва підніме питання про отруєння Навального на саміті ЄС

Литва має намір підняти питання отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на наступному саміті Європейського союзу. Вільнюс вважає, що до отруєння причетне керівництво Росії.

Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає Reuters.

За його словами, Литва попросить лідерів ЄС обговорити отруєння Навального.

"Литва обов'язково буде серед тих, хто буде закликати до обговорення цього питання. Це надзвичайно важливо, особливо у зв'язку з тим, що відбувається у Білорусі", - сказав Науседа.

Він також додав, що багато що вказує на причетність керівництва Росії до отруєння опозиціонера. Зазначимо, наступний саміт ЄС запланований на 24 вересня.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що реакція Європейського союзу на отруєння Навального залежатиме від Росії. Вона також звернулася до Москви за допомогою в розслідуванні.

Сьогодні білоруський президент Олександр Лукашенко виступив зі скандальною заявою з приводу Навального. За його словами, спецслужби перехопили розмову "Варшави і Берліна", з якого нібито зрозуміло, що дані про отруєння політика "Новічком" були сфальсифіковані.