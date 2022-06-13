Литва передасть Україні партію "Вбивць орків": про що йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву литовського журналіста Андріуса Тапінаса в Twitter .

Відзначимо, за даними АрміяInform , EDM4S розроблений литовською компанією NT-Servise для протидії безпілотним літальним апаратам. Його ефективність досягається шляхом придушення сигналів керування, відео і навігації. Комплекс цілком мобільний і готовий до використання натисканням однієї кнопки. Маса комплексу становить 6 кг, розміри - 250х350х900 мм.

"Рушниці будуть розподілені між 35 українськими військовими частинами. Ми їх назвали "Убивця орків". Толкін би схвалив", - додав Тапінас.

За його словами, вартість партії - 1,5 млн євро.

"Ми щойно купили та поставимо найближчим часом 110 потужних протибезпілотних рушниць литовського виробництва - EDM4S Sky Wiper", - написав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів 11 червня телефонні розмови з головами МЗС Польщі та Литви. Сторони обговорили ситуацію в Україні та постачання зброї.

Раніше стало відомо, що Литва відправить нову партію зброї в Україну на додаток до анонсованих раніше бронетехніки та автомобілів.

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