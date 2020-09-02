Литва звинуватила Росію в отруєнні Навального

Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус заявив, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть російська влада. За його словами,

Про це Линкявичус написав на своїй сторінок в Twitter.

хімічною нервово-паралітичною речовиною

При цьому він зазначив, що відповідальні за отруєння Навального повинні понести відповідальність.

Трохи червоних ліній залишилося не перейденими

мецькі військові токсикологи заявили, що Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок".

Крім того, Німеччина буде готова ввести санкції проти Росії, якщо підтвердиться версія з отруєнням Навального.

Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації у російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не виявили в його організмі отрут, з ініціативи сім'ї його перевели в берлінську клініку "Шаріте".