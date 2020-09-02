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Литва звинуватила Росію в отруєнні Навального

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявичус заявив, що за отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального стоїть російська влада. За його словами,

Про це Линкявичус написав на своїй сторінок в Twitter.

хімічною нервово-паралітичною речовиною

При цьому він зазначив, що відповідальні за отруєння Навального повинні понести відповідальність.

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Трохи червоних ліній залишилося не перейденими

мецькі військові токсикологи заявили, що Навальний був отруєний бойовою речовиною класу "Новачок".

Крім того, Німеччина буде готова ввести санкції проти Росії, якщо підтвердиться версія з отруєнням Навального.

Опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня, під час госпіталізації у російському Омську місцеві лікарі заявили, що робочий діагноз - порушення обміну речовин. Медики не виявили в його організмі отрут, з ініціативи сім'ї його перевели в берлінську клініку "Шаріте".

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