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Литва про обстріл Яворівського полігону: прагнення РФ випробувати "червоні лінії"

Автор: Анна Шиканова

У Литві удар РФ по Яворівському полігону у Львівській області розглядають як випробування "червоних ліній" НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністра оборони Литви Арвідаса Анушкаскаса в ефірі LRT.

"Це демонструє прагнення Росії випробувати наші "червоні лінії", - зазначив Арвідас Анушаускас.

Він також додав, що в Яворові литовських інструкторів не було.

Командувач збройними силами Литви Вальдемар Рупшис вважає, що цей удар був сильним сигналом для НАТО.

"Чи розглядати це як провокацію? Вся ця війна - це велика провокація ... це ще більш серйозний сигнал для НАТО, але він не сильно відрізняється від інших атак", - сказав Рупшис.

Нагадаємо, РФ завдала удару по полігону в Яворові у Львівській області, за 20 км від кордону з Польщею. Було випущено близько 30 ракет. Загинули 35 осіб і понад 130 осіб отримали поранення.

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