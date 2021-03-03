Литва почне пом'якшення карантину через COVID на цьому тижні

Уряд Литви прийняв рішення пом'якшити діють карантинні обмеження, введені для боротьби з коронавірусом. Заходи будуть ослаблені з суботи, 6 березня.
Про це повідомляє LRT.
Зокрема, будуть дозволені зустрічі більш ніж двох осіб, за умови, що вони не більш ніж з двох домогосподарств і зустріч відбувається на вулиці.
Також відновлять роботу всі установи, які знаходяться просто неба. Зокрема, музеї, зоопарки, ботанічні сади. Однак групові відвідування таких місць можливі для груп не більше ніж з п'яти осіб.
Крім того, з 10 березня дозволять відновити уроки та іспити в автошколах.
Нагадаємо, в кінці лютого уряд Литви продовжило дію карантину до 31 березня. При цьому продовжили обмеження на переміщення між муніципалітетами до 15 березня.
Додамо, що раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.