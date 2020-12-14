Литва через COVID-19 вводить локдаун на півтора місяця

Цього тижня вводиться практично повний локдаун в Литві через ситуацію з COVID-19. Обмеження будуть посилені з 16 грудня і триватимуть до 31 січня 2021 року.

Відповідне рішення прийняв уряд Литви, передає Delfi.

Повідомляється, що карантин у Литві продовжено до 24:00 31 січня. При цьому з 16 грудня вводяться обмеження на пересування по країні. Зокрема, забороняється виїзд за межі муніципалітету за винятком ряду причин: смерть близьких, робота і лікування.

Також вводиться заборона на вихід з будинку, якщо це не пов'язано роботою, покупками, поїздкою на похорон або до лікарні. Членам однієї родини дозволяється гуляти разом на відкритому просторі, а в святковий період до 3 січня не можна зустрічатися з іншими сім'ями.

Дошкільна і початкова освіта переходить на дистанційний режим. Дитячі садки залишаться відкритими для тих дітей, чиї батьки не можуть працювати на удальонці. Не будуть працювати перукарні і салони краси.

За словами міністра охорони здоров'я Литви Арунаса Дулькіса, ефект від локдауна зможуть оцінити через 3-4 тижні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина з 16 грудня вводить жорсткий локдаун. Він триватиме мінімум до 10 січня.

Тим часом у Польщі розраховують почати вакцинацію від COVID-19 вже через місяць.