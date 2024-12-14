Литовку выгнали с чемпионата мира за надпись о "маленькой России": снялась вся команда

На соревнованиях в венгерском Будапеште чемпионка Литвы решила напомнить людям о российской агрессии в Украине. Она появилась на мероприятии в венгерской столице в футболке с надписью "Сделайте Россию снова маленькой".

Этот лозунг использовал Владимир Зеленский перед телекамерами месяц назад, когда говорил о том, как Украина защищается от агрессии России. Кроме того, у спортсменки был украинский флаг, на котором было написано: "Боритесь за свои убеждения, как Украина борется за свою свободу".

Поддерживая Украину, Дудайте также выразила протест против допуска к соревнованиям представителей страны-агрессора. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения. Они выступали под нейтральным флагом, но, как отметила Дудайте, "российской символики вокруг них хватало".

За свои действия литовка получила выговор от организаторов. Они требовали сменить футболку, а в случае отказа угрожали дисквалификацией.

"Они сказали, что мое участие оскорбляет россиян, - написала чемпионка Литвы в соцсетях, - Надеюсь, что Украина победит и по-настоящему их обидит".

В конце концов Дудайте решила отказаться от участия в соревнованиях. Ее поддержала вся литовская команда, которая вслед за лидером покинула чемпионат.