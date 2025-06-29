Летняя депрессия существует: почему жара разрушает психику и что с этим делать

Сезонная депрессия бывает не только зимой. Для многих людей именно лето становится наиболее эмоционально изнурительным периодом. Высокая температура, нарушение сна, неожиданная раздражительность и снижение энергии - все это симптомы летнего сезонного аффективного расстройства.

Что такое летняя депрессия, почему она возникает и как ее распознать, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Scientific American.

Что такое летняя депрессия и САР

Обычно, когда речь идет о сезонном аффективном расстройстве (САР), мы представляем зимнюю депрессию, характеризующуюся вялостью, перееданием и набором веса.

Однако психиатры Томас Вер и Норман Розенталь, которые в 1980-х годах впервые описали САР, впоследствии начали получать письма от людей, которые переживали противоположное состояние: депрессию летом и улучшенное настроение зимой.

В своих исследованиях они обнаружили, что люди с пожилым САР демонстрировали другие симптомы: вместо вялости они были более раздражительными и беспокойными.

Они чаще жаловались на бессонницу, снижение аппетита и потерю веса, в отличие от зимних пациентов, которые склонны были переедать и набирать вес.

Томас Вер отмечает, что такие люди чувствуют себя "несинхронизированными с остальным миром", ведь депрессия приходит к ним именно тогда, когда все вокруг наслаждаются летними каникулами и вечеринками.

Что известно о летнем САР

Точная распространенность летнего САР остается неясной из-за ограниченности исследований.

"По сравнению с зимним вариантом, "литературы о летнем САР гораздо меньше", - отмечает Келли Рохан, клинический психолог из Университета Вермонта.

Тем не менее эксперты считают, что в связи с изменением климата и ростом экстремальных погодных условий, понимание влияния жары на психическое здоровье становится все более важным.

Почему жара может вызывать депрессию?

В отличие от зимнего САР, связанного с недостатком света, летний тип, как считается, имеет главными триггерами жару и влажность. Все больше исследований указывают на связь между высокими температурами и кризисами настроения.

Ким Майденбауэр, доцент кафедры психологии Университета штата Вашингтон, которая изучает психологическое воздействие жары, приводит несколько гипотез:

Нарушение сна. Высокие температуры часто прерывают качественный сон, который является решающим для психического здоровья.

Физический стресс. Поддержание нормальной температуры тела в жару является энергозатратным процессом. Жара становится физическим стрессором, особенно для детей, пожилых людей и тех, кто принимает определенные лекарства, нарушающие терморегуляцию организма. Длительный дискомфорт неизбежно влияет на эмоциональное состояние.

Влияние на нейромедиаторы. Некоторые исследования показывают, что жара может нарушать баланс нейромедиаторов, которые отвечают за деятельность мозга и настроение, что потенциально способствует развитию депрессии.

Нарушение терморегуляции. Исследования показали, что люди с депрессией часто имеют повышенную температуру тела, особенно ночью, что свидетельствует о том, что сама депрессия может влиять на способность организма к терморегуляции.

Интересно, что рост агрессии, насильственных преступлений, обращений в психиатрические отделения неотложной помощи, а также повышение уровня самоубийств также коррелируют с более жаркими днями и летними месяцами.

Розенталь подчеркивает, что возбужденное состояние людей с летней депрессией может делать их более склонными к суицидальным мыслям или госпитализации.

Как спасаться от пожилого САР и что действительно поможет

Лечение пожилой депрессии еще недостаточно изучено, но существуют некоторые методы, которые могут принести облегчение:

Охлаждение тела

Снижение температуры тела с помощью кондиционирования воздуха, холодного душа или плавания может помочь по крайней мере временно.

Однако, Майденбауэр отмечает, что постоянное использование кондиционера может быть неустойчивым с экологической и финансовой точек зрения.

Более дешевые альтернативы, такие как болотные охладители и вентиляторы, особенно полезны для ночного охлаждения.

Парадоксальная теплотерапия

Удивительно, но некоторые клинические испытания показали, что кратковременное воздействие высокой температуры (например, через сауны или горячие ванны) может обеспечить долгосрочное облегчение депрессии.

Эшли Мейсон, клинический психолог, предполагает, что это может быть связано с тем, что интенсивное тепло "перезапускает" дисфункциональные системы терморегуляции в организме людей с депрессией.

Отслеживание и самоосознание

Майденбауэр советует просто отслеживать свое настроение и уровень комфорта в течение лета. Осознание закономерностей является первым шагом к их изменению.

Если вы знаете, что жара ухудшает ваше настроение, вы можете лучше подготовиться и смягчить ее влияние.

Розенталь подытоживает это просто: "Обратите внимание на то, что заставляет вас чувствовать себя лучше, и делайте это чаще. И обратите внимание на то, что заставляет вас чувствовать себя хуже, и делайте это меньше".

Понимание связи между температурой и психическим здоровьем может помочь не только разработать новые методы лечения депрессии, но и подготовиться к растущим вызовам, связанным с изменением климата.