RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Самолет упал рядом с машинами и вспыхнул: жуткая авария на трассе в Италии (видео)

Фото: в Италии на трассу упал самолет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Италии во вторник, 22 июля, днем на трассу упал сверхлегкий самолет. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

По данным издания, трагедия произошла около 12:00 в провинции Брешиа. В результате крушения погиб адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано. 

Сразу после крушения самолет загорелся. В тот момент по дороге проезжали две машины, которые почти без повреждений проскочили через стену огня. Пассажиры автомобилей в результате инцидента серьезных травм не получили. 

Спасательная операция на месте аварии была сложной и длилась несколько часов.

Крушение истребителя в Украине

Напомним, вчера, 22 июля, в Волынской области упал истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции.

В Воздушных силах рассказали, что самолет упал, поскольку отказала авиационная техника.

При этом пилоту удалось выжить - он вовремя катапультировался.

Государственное бюро расследований уже открыло дело по факту падения самолета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияАвиакатастрофа