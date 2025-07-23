Самолет упал рядом с машинами и вспыхнул: жуткая авария на трассе в Италии (видео)

В Италии во вторник, 22 июля, днем на трассу упал сверхлегкий самолет. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera .

По данным издания, трагедия произошла около 12:00 в провинции Брешиа. В результате крушения погиб адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.



Сразу после крушения самолет загорелся. В тот момент по дороге проезжали две машины, которые почти без повреждений проскочили через стену огня. Пассажиры автомобилей в результате инцидента серьезных травм не получили.

Спасательная операция на месте аварии была сложной и длилась несколько часов.