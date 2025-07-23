Самолет упал рядом с машинами и вспыхнул: жуткая авария на трассе в Италии (видео)
В Италии во вторник, 22 июля, днем на трассу упал сверхлегкий самолет. Два человека погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.
По данным издания, трагедия произошла около 12:00 в провинции Брешиа. В результате крушения погиб адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.
Сразу после крушения самолет загорелся. В тот момент по дороге проезжали две машины, которые почти без повреждений проскочили через стену огня. Пассажиры автомобилей в результате инцидента серьезных травм не получили.
Спасательная операция на месте аварии была сложной и длилась несколько часов.
Крушение истребителя в Украине
Напомним, вчера, 22 июля, в Волынской области упал истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции.
В Воздушных силах рассказали, что самолет упал, поскольку отказала авиационная техника.
При этом пилоту удалось выжить - он вовремя катапультировался.
Государственное бюро расследований уже открыло дело по факту падения самолета.
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