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Самолет упал рядом с машинами и вспыхнул: жуткая авария на трассе в Италии (видео)

Среда 23 июля 2025 17:10
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Самолет упал рядом с машинами и вспыхнул: жуткая авария на трассе в Италии (видео) Фото: в Италии на трассу упал самолет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Италии во вторник, 22 июля, днем на трассу упал сверхлегкий самолет. Два человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere Della Sera.

По данным издания, трагедия произошла около 12:00 в провинции Брешиа. В результате крушения погиб адвокат из Милана Серджо Равалья и его спутница Анна Мария Де Стефано.

Сразу после крушения самолет загорелся. В тот момент по дороге проезжали две машины, которые почти без повреждений проскочили через стену огня. Пассажиры автомобилей в результате инцидента серьезных травм не получили.

Спасательная операция на месте аварии была сложной и длилась несколько часов.

Крушение истребителя в Украине

Напомним, вчера, 22 июля, в Волынской области упал истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции.

В Воздушных силах рассказали, что самолет упал, поскольку отказала авиационная техника.

При этом пилоту удалось выжить - он вовремя катапультировался.

Государственное бюро расследований уже открыло дело по факту падения самолета.

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Италия Авиакатастрофа
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