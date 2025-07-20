Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

В Киеве и Киевской области 20 июля произошло несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На местах уже работают соответствующие службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.
"Вниманию участников дорожного движения города Киева и области. В связи с ДТП на Новоирпенской трассе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - отметили в полиции.
По данным правоохранителей, сейчас на месте работают все соответствующие службы, а патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.
Осложнения в дорожном движении также наблюдаются и на проспекте Соборности, где тоже произошла авария.
Полиция призывает участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.
Заметим, что сегодня, 20 июля, в Киеве из-за значительного ливня появились проблемы с движением транспорта на некоторых улицах города.
Среди прочего, ранее сообщалось о проблемах на площади Галицкой.
Заметим, что еще днем Киев накрыл сильный ливень. В результате затопило улицы, а также остановился общественный транспорт.
Стоит добавить, что похожая ситуация на днях была и на западе страны. В частности 17 июля, Львов и Львовскую область накрыла непогода: улицы города и области затопило после ливня.
Это было уже второй раз за неделю, ведь 10 июля из-за ливня часть улиц Львова уже было подтоплено. Тогда за сутки выпала месячная норма осадков.
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