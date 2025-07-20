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Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

Фото: в Киеве и области наблюдаются осложнения на дорогах (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и Киевской области 20 июля произошло несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На местах уже работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Вниманию участников дорожного движения города Киева и области. В связи с ДТП на Новоирпенской трассе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, сейчас на месте работают все соответствующие службы, а патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.

Осложнения в дорожном движении также наблюдаются и на проспекте Соборности, где тоже произошла авария.

Полиция призывает участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

 

Заметим, что сегодня, 20 июля, в Киеве из-за значительного ливня появились проблемы с движением транспорта на некоторых улицах города.

Среди прочего, ранее сообщалось о проблемах на площади Галицкой.

Заметим, что еще днем Киев накрыл сильный ливень. В результате затопило улицы, а также остановился общественный транспорт.

Стоит добавить, что похожая ситуация на днях была и на западе страны. В частности 17 июля, Львов и Львовскую область накрыла непогода: улицы города и области затопило после ливня.

Это было уже второй раз за неделю, ведь 10 июля из-за ливня часть улиц Львова уже было подтоплено. Тогда за сутки выпала месячная норма осадков.

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