ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

Киев, Воскресенье 20 июля 2025 19:48
UA EN RU
Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева Фото: в Киеве и области наблюдаются осложнения на дорогах (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В Киеве и Киевской области 20 июля произошло несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На местах уже работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Вниманию участников дорожного движения города Киева и области. В связи с ДТП на Новоирпенской трассе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - отметили в полиции.

Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

По данным правоохранителей, сейчас на месте работают все соответствующие службы, а патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.

Осложнения в дорожном движении также наблюдаются и на проспекте Соборности, где тоже произошла авария.

Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

Полиция призывает участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

Заметим, что сегодня, 20 июля, в Киеве из-за значительного ливня появились проблемы с движением транспорта на некоторых улицах города.

Среди прочего, ранее сообщалось о проблемах на площади Галицкой.

Заметим, что еще днем Киев накрыл сильный ливень. В результате затопило улицы, а также остановился общественный транспорт.

Стоит добавить, что похожая ситуация на днях была и на западе страны. В частности 17 июля, Львов и Львовскую область накрыла непогода: улицы города и области затопило после ливня.

Это было уже второй раз за неделю, ведь 10 июля из-за ливня часть улиц Львова уже было подтоплено. Тогда за сутки выпала месячная норма осадков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Алиев "поджог" россиян: принял в подарок шевроны ВСУ и сказал "продолжайте так же"
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе