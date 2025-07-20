Не только ливень. Массовые ДТП добавили проблем на дорогах Киева

В Киеве и Киевской области 20 июля произошло несколько аварий, которые существенно усложнили движение транспорта. На местах уже работают соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Вниманию участников дорожного движения города Киева и области. В связи с ДТП на Новоирпенской трассе, движение транспорта затруднено в обоих направлениях", - отметили в полиции.

По данным правоохранителей, сейчас на месте работают все соответствующие службы, а патрульные осуществляют регулирование дорожного движения.

Осложнения в дорожном движении также наблюдаются и на проспекте Соборности, где тоже произошла авария.

Полиция призывает участников дорожного движения учитывать эту информацию при планировании маршрута своей поездки.