Не только из-за жестокого обращения. За что могут наказать владельцев животных

За что могут наказать владельцев собак и кошек

Статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях определяет, каким будет наказание в случае нарушения правил содержания собак и кошек.

Владельцев животных могут наказать за:

содержание собак и кошек в местах, где это запрещено соответствующими правилами

содержание незарегистрированных собак и приведение их в общественные места

выгул собак без поводков и намордников (кроме собак, породы которых не внесены в Список опасных пород собак)

выгул в не отведенных для этого местах

неуборка владельцем животного его экскрементов во время пребывания животного в общественном месте (кроме выгула в специально отведенных для этого местах)

За такие нарушения владельцу животного могут дать предупреждение или наложить штраф от десяти до двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-340 грн) и дать предупреждения или наложения штрафа на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-850 грн).

Какое наказание за повторное нарушение

Если в течение года владелец животного повторно совершил такие же нарушения, то ему "светит":

штраф от двадцати до тридцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн)

для должностных лиц - от тридцати до шестидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510-1020 грн)

Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение вреда здоровью человека или его имуществу, - влекут наложение штрафа на граждан от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 - 3 400 грн) с конфискацией животных и на должностных лиц - от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400 - 5 100 грн) с конфискацией животных.

Отметим, что жестокое обращение с животным карается уже по статье 299 Кодекса Украины об уголовных правонарушениях. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.