Не только зимой: новый штамм COVID-19 может вызвать вспышку в сезон отпусков
В Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием Nimbus - вариация очень заразного Omicron. Медики предупреждают: с началом туристического сезона в июне-июле возможен всплеск заболеваемости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Что известно о штамме Nimbus
Nimbus обнаружили в Германии в конце марта. Уже в начале мая на него приходилось 16,7% всех случаев коронавируса в стране. Хотя общий уровень заболеваемости пока низкий, эксперты внимательно следят за динамикой.
Университетский вирусолог из Уорика Лоуренс Янг объяснил, что этот штамм имеет типичные симптомы COVID-19:
- сильная усталость,
- лихорадка,
- мышечная боль,
- выраженная боль в горле.
Впрочем, Nimbus легче передается и лучше обходит иммунную защиту организма. Кроме того, в отличие от гриппа, коронавирус не теряет заразности летом, поэтому эпидемиологи не исключают новую волну в период отпусков и массовых путешествий.
По словам специалистов, пока нет доказательств, что течение болезни при инфицировании Nimbus тяжелее, чем при других штаммах. Также действующие вакцины остаются эффективными против этого варианта.
Новый штамм коронавируса в США и Азии
В США обнаружили новый вариант коронавируса NB.1.8.1, который уже вызвал вспышку госпитализаций в Китае и Гонконге. По данным CBS News, первые случаи штамма обнаружили еще в марте среди путешественников, прибывших в аэропорты Нью-Йорка, Калифорнии, Вирджинии, Огайо, Род-Айленда и Гавайев. В Нью-Йорке этот вариант уже циркулирует.
В Китае доля госпитализаций из-за COVID-19 в течение мая удвоилась, а в Гонконге зафиксировали больше всего тяжелых случаев за последний год - 81 пациент, 30 из которых умерли. Большинство - люди старше 65 лет.
Хотя NB.1.8.1 не вызывает более тяжелого течения болезни, он значительно заразнее и, вероятно, лучше избегает иммунной защиты, говорят эксперты. Этот вариант пока не включают в регулярную статистику, но предупреждают о возможном дальнейшем распространении.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в одном из последних исследований обнаружили, что дети и подростки после COVID-19 имеют повышенный риск серьезных осложнений - в частности почечных, желудочно-кишечных и сердечных. Наибольшие риски фиксируют в течение двух лет после болезни. Ученые призывают врачей тщательно следить за симптомами постковида у детей.
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