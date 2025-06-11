Не только зимой: новый штамм COVID-19 может вызвать вспышку в сезон отпусков

В Европе стремительно распространяется новый штамм коронавируса под названием Nimbus - вариация очень заразного Omicron. Медики предупреждают: с началом туристического сезона в июне-июле возможен всплеск заболеваемости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Что известно о штамме Nimbus

Nimbus обнаружили в Германии в конце марта. Уже в начале мая на него приходилось 16,7% всех случаев коронавируса в стране. Хотя общий уровень заболеваемости пока низкий, эксперты внимательно следят за динамикой.

Университетский вирусолог из Уорика Лоуренс Янг объяснил, что этот штамм имеет типичные симптомы COVID-19:

сильная усталость,

лихорадка,

мышечная боль,

выраженная боль в горле.

Впрочем, Nimbus легче передается и лучше обходит иммунную защиту организма. Кроме того, в отличие от гриппа, коронавирус не теряет заразности летом, поэтому эпидемиологи не исключают новую волну в период отпусков и массовых путешествий.

По словам специалистов, пока нет доказательств, что течение болезни при инфицировании Nimbus тяжелее, чем при других штаммах. Также действующие вакцины остаются эффективными против этого варианта.

Новый штамм коронавируса в США и Азии

В США обнаружили новый вариант коронавируса NB.1.8.1, который уже вызвал вспышку госпитализаций в Китае и Гонконге. По данным CBS News, первые случаи штамма обнаружили еще в марте среди путешественников, прибывших в аэропорты Нью-Йорка, Калифорнии, Вирджинии, Огайо, Род-Айленда и Гавайев. В Нью-Йорке этот вариант уже циркулирует.

В Китае доля госпитализаций из-за COVID-19 в течение мая удвоилась, а в Гонконге зафиксировали больше всего тяжелых случаев за последний год - 81 пациент, 30 из которых умерли. Большинство - люди старше 65 лет.

Хотя NB.1.8.1 не вызывает более тяжелого течения болезни, он значительно заразнее и, вероятно, лучше избегает иммунной защиты, говорят эксперты. Этот вариант пока не включают в регулярную статистику, но предупреждают о возможном дальнейшем распространении.