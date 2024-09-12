Не только тошнота. Какие признаки отравления водой и при каких симптомах срочно нужен врач

В настоящее время ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Однако загрязненная вода из реки Десна может достигнуть территории Киевской области 14-16 сентября .
РБК-Украина рассказали в Центре Общественного Здоровья, какие признаки отравления водой, как оно может проявляться и что в первую очередь нужно делать.
Потребление воды, не отвечающей требованиям безопасности по эпидемическим и токсикологическим показателям, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. В воде могут содержаться возбудители инфекционных заболеваний или токсичные химические вещества, которые могут вызвать отравление, интоксикацию и общее недомогание.
Основные симптомы, которые могут возникнуть после употребления некачественной воды:
Эти симптомы могут привести к быстрому обезвоживанию и нарушению водно-солевого баланса, что опасно для организма из-за потери жизненно необходимых электролитов. В таких случаях необходимо немедленно приступить к регидратационной терапии.
Серьезную опасность некачественная вода представляет для детей и людей с хроническими заболеваниями внутренних органов. Для малышей первого года жизни и имеющих хронические болезни наиболее опасными последствиями могут стать обезвоживание и полиорганная недостаточность.
Особую бдительность следует проявлять при возникновении признаков обезвоживания у детей первого года жизни и немедленно обратиться к врачу с такими симптомами, как:
При первых признаках отравления или обезвоживания важно немедленно обратиться к врачу во избежание тяжелых осложнений.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в реке Сейм. По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение могло поступить с территории РФ.
6 сентября стало известно, что органические загрязнители достигли реки Десна в Чернигове. 7 сентября КГГА заверила, что ситуация с качеством воды в Киеве под контролем и специалисты готовят меры по ухудшению.
9 сентября в Минокружении сообщили об улучшении состояния воды в реке Сейм и стабилизации ситуации в Десне. 10 сентября "Киевводоканал" объяснили, опасна ли вода из-под крана в Киеве.
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