Только по графику. В каких областях Украины завтра отключат свет

В течение 15 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в следующих областях:

г. Киев;

Киевской области;

Черниговской области;

Черкасской области;

Житомирской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Донецкая область.

"В других областях Украины отключения не прогнозируются", – заявили в компании.

В "Укрэнерго" напоминают не оставлять привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. По их словам, это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.