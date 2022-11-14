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Только по графику. В каких областях Украины завтра отключат свет

Фото: В каких областях Украины завтра будут отключать свет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В течение 15 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в следующих областях:

  • г. Киев;
  • Киевской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Житомирской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Донецкая область.

"В других областях Украины отключения не прогнозируются", – заявили в компании.

В "Укрэнерго" напоминают не оставлять привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. По их словам, это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.

Напомним, что ограничения по поставкам электроэнергии продлятся еще неделю в Киеве и семи областях.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что продолжительность отключений света в Киеве может возрасти. Это с наступлением холодов.

Также ранее мы писали, что в Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

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