Только по графику. В каких областях Украины завтра отключат свет
В течение 15 ноября запланированы отключения в ряде регионов Украины. Аварийных отключений не предвидится.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 15 ноября, с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в следующих областях:
- г. Киев;
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Черкасской области;
- Житомирской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Донецкая область.
"В других областях Украины отключения не прогнозируются", – заявили в компании.
В "Укрэнерго" напоминают не оставлять привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. По их словам, это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты.
Напомним, что ограничения по поставкам электроэнергии продлятся еще неделю в Киеве и семи областях.
Ранее РБК-Украина сообщало о том, что продолжительность отключений света в Киеве может возрасти. Это с наступлением холодов.
Также ранее мы писали, что в Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.
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