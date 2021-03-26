Лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації COVID-хворих

Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області. Він становить 129,3 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (31).

За даними МОЗ, станом на 26 березня у "червоній" зоні як і раніше знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Вчора в цю зону карантину також увійшли Черкаська і Миколаївська області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.