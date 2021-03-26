RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації COVID-хворих

Автор: Юлія Струк

Показник госпіталізації хворих з коронавірусом у нормі лише в чотирьох областях. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільше показник госпіталізації перевищено у Вінницькій області. Він становить 129,3 при нормі в 60 на 100 тисяч населення. Найнижчий показник - у Херсонській області (31).

За даними МОЗ, станом на 26 березня у "червоній" зоні як і раніше знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Вчора в цю зону карантину також увійшли Черкаська і Миколаївська області.

"Помаранчевими" залишаються Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Єдиним регіоном у "жовтій" зоні залишилася Херсонська область.

Нагадаємо, вчора показник госпіталізації був у нормі в шести областях.

Як писало РБК-Україна, згідно з прогнозами Київської школи економіки, вже на наступному тижні більше половини регіонів України потраплять у "червону зону".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнигоспитализацияКоронавірус
Читайте також
Ляшко пояснив, чи можна при повторній вакцинації від COVID використовувати інший препарат
Вакцинація в Україні: від COVID прищепили ще 18 738 осіб
Прогноз погоди