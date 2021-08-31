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Єдиний у світі лімузин на базі класичного Dodge Viper виставили на продаж

Автор: Константин Широкун

Кожен лімузин - це вже в своєму роді екзотика. Але тюнери зуміли здивувати, представивши лімузин на базі Dodge Viper. Тепер він продається за 135 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ebay.

У світі Лімузинів постійно змінюються пріоритети-на місце "Кадилаків" і "Лінкольнів" приходять "Хаммери" і Lamborghini. Але навіть серед них є унікальні екземпляри, наприклад як цей подовжений Dodge Viper з відкритим верхом.

Автомобіль нещодавно був виставлений на продаж на інтернет-аукціоні eBay. Судячи з усього, це єдиний Dodge Viper в світі, який був переобладнаний в лімузин. Величезний пасажирський салон може вмістити до 12 пасажирів, і на відміну від більшості інших лімузинів, цей автомобіль є кабріолетом.

В описі лота зазначено, що лімузин зберіг свій стандартний 8,0-літровий атмосферний двигун V10 і що він використовувався в численних телешоу, рекламних роликах і заходах. Стартова ціна на ексклюзивний суперкар склала 135 000 доларів.

Перші торги не увінчалися успіхом, але продавець не залишає спроб продати цікавий автомобіль і знову виставить його на продаж.

Раніше повідомлялося, що Dacia Sandero став найбільш продаваним автомобілем в Європі. Бюджетний хетчбек випередив багаторічного лідера-Volkswagen Golf.

Також ми писали, що Volkswagen прощається зі свинячою ковбасою каррівурст. До 2025 року компанія має намір виключити з їдалень своїх німецьких заводів м'ясні страви, замінивши їх вегетаріанськими і веганськими.

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Автомобільний ринок