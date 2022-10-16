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В Лимане нашли тела еще 6 человек, убитых россиянами во время оккупации

Фото: в Лимане нашли тела шести убитых украинцев во время оккупации (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталия Гурковская

В освобожденном Лимане обнаружили тела еще шести погибших во время оккупации мирных жителей. Полицейские второй день подряд находят в освобожденном городе тела людей, которых убили оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - написал он.

Кроме того, по словам Кириленко, за субботу, 15 октября, россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 3 человека за вчера получили ранения.

Только цифры

По состоянию на утро воскресенья, 16 октября, от действий оккупантов погибли 1009 жителей Донецкой области, около 2405 человек пострадали. В это число не входит количество жертв в Мариуполе и Волновахе, которое на данный момент вычислить невозможно.

Освобождение Лимана

1 октября украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента.

Днем позже президент Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен от оккупантов.

Напомним, днем ранее, 15 октября, в освобожденном Лимане обнаружили тела также шести погибших во время оккупации.

14 октября в Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных. Всего специалисты обнаружили тела 34 бойцов.

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