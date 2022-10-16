В Лимане нашли тела еще 6 человек, убитых россиянами во время оккупации

В освобожденном Лимане обнаружили тела еще шести погибших во время оккупации мирных жителей. Полицейские второй день подряд находят в освобожденном городе тела людей, которых убили оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", - написал он.
Кроме того, по словам Кириленко, за субботу, 15 октября, россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще 3 человека за вчера получили ранения.
По состоянию на утро воскресенья, 16 октября, от действий оккупантов погибли 1009 жителей Донецкой области, около 2405 человек пострадали. В это число не входит количество жертв в Мариуполе и Волновахе, которое на данный момент вычислить невозможно.
1 октября украинские бойцы взяли Лиман под свой контроль, соответствующее видео военные опубликовали в сети, а освобождение города подтвердили и в Офисе президента.
Днем позже президент Владимир Зеленский заявил, что город полностью зачищен от оккупантов.
Напомним, днем ранее, 15 октября, в освобожденном Лимане обнаружили тела также шести погибших во время оккупации.
14 октября в Лимане завершили эксгумацию на месте массового захоронения украинских военных. Всего специалисты обнаружили тела 34 бойцов.
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