Ликвидировали 16 выстрелами. В Луганске убит пособник "Ахмата"

Во временно оккупированном Луганске ликвидировали пособника "Ахмата". Неизвесные в ходе разборок выстрелили в него 16 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

Так, в оккупированном Луганске в результате бандитских разборок был ликвидирован совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов, 1973 г. р., уроженец Азербайджана.

"На него было совершено нападение в конце февраля - киллер расстрелял его прямо в автомобиле. Было произведено 16 выстрелов, Саламов получил тяжелые ранения и позже умер", - говорят партизаны.

По информации агента "АТЕШ", это была уже третья попытка его ликвидации.

"Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом", - уточняют партизаны.



В Луганске в ходе разборок убит пособник "Ахмата" Джейхун Саламов (t.me/atesh_ua)

Что известно о Саламонове и его кафе

Саламов вместе со вторым владельцем упомянутого кафе - Шарифовым Эмином Юсиф с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. Они предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды "Ахмат" и другие подразделения Кадырова.

"Их заведение стало излюбленным местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов", - рассказали партизаны.

Это место, как уточняют в "АТЕШ", давно утратило статус гражданского объекта - оно функционирует как прикрытие для военной деятельности и вербовки. Именно в кафе "Кавказ"30 мая 2022 года во время "совещания" был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов ("Туман"), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ.