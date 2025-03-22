Ликвидировали 16 выстрелами. В Луганске убит пособник "Ахмата"
Во временно оккупированном Луганске ликвидировали пособника "Ахмата". Неизвесные в ходе разборок выстрелили в него 16 раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".
Так, в оккупированном Луганске в результате бандитских разборок был ликвидирован совладелец кафе "Кавказ" Джейхун Саламов, 1973 г. р., уроженец Азербайджана.
"На него было совершено нападение в конце февраля - киллер расстрелял его прямо в автомобиле. Было произведено 16 выстрелов, Саламов получил тяжелые ранения и позже умер", - говорят партизаны.
По информации агента "АТЕШ", это была уже третья попытка его ликвидации.
"Нападавший и его соучастник, предоставивший оружие, также являются этническими азербайджанцами. Один из них был задержан в московском аэропорту перед вылетом", - уточняют партизаны.
В Луганске в ходе разборок убит пособник "Ахмата" Джейхун Саламов (t.me/atesh_ua)
Что известно о Саламонове и его кафе
Саламов вместе со вторым владельцем упомянутого кафе - Шарифовым Эмином Юсиф с начала оккупации в 2014 году активно сотрудничали с российскими войсками. Они предоставляли помещения кафе для совещаний, организовывали питание для военных и лично занимались вербовкой сограждан в отряды "Ахмат" и другие подразделения Кадырова.
"Их заведение стало излюбленным местом остановки кадыровских боевиков и комбатов, а также точкой сбора лояльных путинскому режиму элементов", - рассказали партизаны.
Это место, как уточняют в "АТЕШ", давно утратило статус гражданского объекта - оно функционирует как прикрытие для военной деятельности и вербовки. Именно в кафе "Кавказ"30 мая 2022 года во время "совещания" был ликвидирован генерал-майор Роман Кутузов ("Туман"), командир 1-го армейского корпуса ВС РФ.
Ликвидация пособников оккупантов
Как сообщалось, ранее во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвали автомобиль. В нем находились двое офицеров российской оккупационной армии.
Также недавно в Бердянске умер известный коллаборационист Станислав Селиванов. Он был одним из основателей в Украине "Партии политики Путина" и активно сотрудничал с врагом еще с 2014 года.
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