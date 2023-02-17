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Ликвидация террористки из "ДНР". Оккупанты подозревают в ее убийстве свое руководство (перехват)

Фото: русский солдат (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В августе 2022 года украинские защитники ликвидировали скандально известную террористку из так называемой "ДНР" Ольгу Качуру с позывным Корса. Однако некоторые оккупанты считают, что у смерти женщины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

Украинской разведке удалось перехватить разговор российского диверсанта, подполковника военной разведки России Игоря Безлера со своим товарищем. В разговоре тот выразил предположение, что предательниц Украины Ольгу Качуру по прозвищу "Корса", которая в 2014 году перешла на сторону боевиков "ДНР", убило собственное командование.

Он также сказал, что, возможно, на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.

"Мне кажется просто ее убрали, да и только. Проще убрать и дать героя "ДНР" или России", - сказал он.

При этом товарищ в разговоре поддерживает мнение Безлера, ведь во время прощания с коллаборанткой должно было присутствовать все командование "ДНР" и "ЛНР".

Ранее РБК-Украина сообщало о гибели скандально известной террористки из "ДНР" Ольги Качуры ("Корса"). Она командовала реактивным артиллерийским дивизионом и была "полковником войск ДНР".

Террористка еще с 2014 года руководила обстрелами позиций ВСУ и наносила удары по мирному населению Донбасса.

Как мы ранее писали, паспорт Российской Федерации получила изменница Украины Ольга Качура по прозвищу "Корса".

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