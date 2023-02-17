Ликвидация террористки из "ДНР". Оккупанты подозревают в ее убийстве свое руководство (перехват)

Украинской разведке удалось перехватить разговор российского диверсанта, подполковника военной разведки России Игоря Безлера со своим товарищем. В разговоре тот выразил предположение, что предательниц Украины Ольгу Качуру по прозвищу "Корса", которая в 2014 году перешла на сторону боевиков "ДНР", убило собственное командование.

Он также сказал, что, возможно, на ее похоронах планировалось убийство и других диверсантов.

"Мне кажется просто ее убрали, да и только. Проще убрать и дать героя "ДНР" или России", - сказал он.

При этом товарищ в разговоре поддерживает мнение Безлера, ведь во время прощания с коллаборанткой должно было присутствовать все командование "ДНР" и "ЛНР".