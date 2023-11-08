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Ликвидация экс-главы "народной милиции "ЛНР": появилось видео с места инцидента

Фото: Михаил Филипоненко, экс-глава "народной милиции "ЛНР" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Представители украинского движения сопротивления ликвидировали бывшего главу "народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко. Обнародовано видео с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Следственный комитет России в Telegram.

Российские правоохранители утверждают, что взрывное устройство якобы было закреплено под днищем автомобиля. 

 

На видео, которое обнародовали россияне, можно заметить поврежденное в результате взрыва авто. 

Ликвидация Филипоненко

Напомним, сегодня, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорвалось авто бывшего "начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который являлся так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР". 

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия. 

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко - результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.

 

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