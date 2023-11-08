Ликвидация экс-главы "народной милиции "ЛНР": появилось видео с места инцидента

Российские правоохранители утверждают, что взрывное устройство якобы было закреплено под днищем автомобиля.

На видео, которое обнародовали россияне, можно заметить поврежденное в результате взрыва авто.

Ликвидация Филипоненко

Напомним, сегодня, 8 ноября, во временно оккупированном Луганске прогремел взрыв. Позже стало известно, что взорвалось авто бывшего "начальника милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко, который являлся так называемым депутатом "Верховного совета "ЛНР".

От полученных в результате взрыва травм оккупант погиб на месте происшествия.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, что гибель Филипоненко - результат совместной спецоперации ГУР и движения сопротивления.