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Лечить простуду антибиотиками опасно. В Минздраве дали советы украинцам

Фото: в Минздраве рассказали, можно ли лечить простуду антибиотиками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Антибиотики для лечения простуды принимать небезопасно. Специалисты считают, что организм человека может самостоятельно справиться с простудой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Простуда - это общеупотребительное название острых респираторных заболеваний, вызванных разнообразными вирусами. Симптомы простуды: боль в горле, кашель и заложенность носа.

Самыми опасными видами простуды являются грипп и коронавирус. Минздрав отмечает, что самая надежная защита от них - это вакцина. Специалисты подчеркивают, что вакцин против остальных вирусов не существует, равно как и лекарств.

"Не помогают против простуд и антибиотики. Антибиотики разрушают клеточные стенки бактерий или блокируют их способность размножаться. Вирусы - неклеточные организмы, и у антибиотиков нет никаких механизмов воздействия на них", - объясняют в Минздраве.

Отмечается, что антибиотики могут навредить ослабленному организму, потому что они убивают полезную микрофлору, помогающую поддерживать иммунитет. Также антибиотики могут иметь побочные эффекты: тошнота, головокружение, молочница и другие грибковые инфекции, а также "смертельная диарея", вызванная бактерией клостридией.

В Минздраве добавляют, что бесконтрольный прием антибиотиков приводит к тому, что некоторые бактерии приобретают устойчивость к ним.

Как объясняют специалисты, организм человека обычно справляется с простудами своими силами.

"Нужно только дать ему время, достаточно сна и отдыха и пить больше воды. Врач может назначить препараты, которые помогут убрать заложенность носа, успокоить боль в горле и кашель, чтобы вы пережили этот неприятный период с большим комфортом", - говорится в сообщении.

Напомним, что антибиотики в Украине можно приобрести только по рецепту, в том числе электронному. Что нужно знать о е-рецепте - в материале РБК-Украина.

Пандемия коронавируса

Вспышка заболевания COVID-19 началась в декабре 2019 года в городе Ухань в Китае, а 11 марта 2020 года была признана пандемией.

В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение, введенное через COVID-19. Из-за этого заболевания погибло более 20 млн человек по всему миру.

В Украине отменили карантин 1 июля. С начала пандемии в Украине зафиксировали 5,5 млн случаев COVID-19.

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