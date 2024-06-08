Лечить бесплодие в Украине можно бесплатно: разъяснение НСЗУ

Напомним, в начале этого года Министерство здравоохранения внедрило финансирование вспомогательных репродуктивных технологий по программе медицинских гарантий.

Подробнее об этом решении и как получить услуги можно в материале РБК-Украина.

РБК-Украина подготовила список больниц, взаимодействующих с НСЗУ.

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