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Лечение инсульта и инфаркта в Украине: Минздрав напомнил, какие услуги бесплатные

Фото: Минздрав сообщил, что лечение инсульта и инфаркта в Украине бесплатно (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лечение больных инсультом или инфарктом на территории Украины полностью бесплатное. В Министерстве здравоохранения назвали основные услуги, которыми могут воспользоваться граждане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

"В условиях войны, постоянного стресса и напряжения риски развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем когда-либо. Это те заболевания, которые развиваются незаметно и с течением времени могут приводить к инсультам и инфарктам. Поэтому важно не откладывать свое здоровье на потом", - заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.

По ее словам, профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, являются приоритетными направлениями в Программе медицинских гарантий.

Медицинская помощь при инсульте и инфаркте безвозмездна:

  • при доставлении бригадой экстренной (скорой) медицинской помощи;
  • при самообращении в неотложном состоянии;
  • при переводе из другой больницы.

В медицинских учреждениях пациент имеет возможность бесплатно получить весь необходимый перечень помощи. Доплачивать за лекарства, обследование – не нужно. Стоимость лечения оплачивает НСЗУ.

В медучреждении пациенту с инфарктом или инсультом предоставляются бесплатно следующие услуги:

  • диагностика (КТ, МРТ, ангиография, лабораторные исследования);
  • проведение тромболитической терапии (при инсульте), стентирование (при инфаркте);
  • круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации;
  • медицинская реабилитация в остром периоде;
  • лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств и расходные материалы;
  • лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно на средства бюджета (например, стенты);
  • питание в стационарных условиях.

Кроме того, у семейного врача можно получить электронный рецепт на "Доступное лекарство".

На сегодняшний день в программе 232 торговых названия лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов. Это лекарство можно получить безвозмездно или с частичной доплатой.

Напомним, недавно НСЗУ внесла изменения в реестре лекарств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения "Доступные лекарства".

Ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.

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