Лечение инсульта и инфаркта в Украине: Минздрав напомнил, какие услуги бесплатные

Лечение больных инсультом или инфарктом на территории Украины полностью бесплатное. В Министерстве здравоохранения назвали основные услуги, которыми могут воспользоваться граждане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
"В условиях войны, постоянного стресса и напряжения риски развития сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем когда-либо. Это те заболевания, которые развиваются незаметно и с течением времени могут приводить к инсультам и инфарктам. Поэтому важно не откладывать свое здоровье на потом", - заявила глава Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.
По ее словам, профилактика, диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, в частности острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда, являются приоритетными направлениями в Программе медицинских гарантий.
Медицинская помощь при инсульте и инфаркте безвозмездна:
В медицинских учреждениях пациент имеет возможность бесплатно получить весь необходимый перечень помощи. Доплачивать за лекарства, обследование – не нужно. Стоимость лечения оплачивает НСЗУ.
В медучреждении пациенту с инфарктом или инсультом предоставляются бесплатно следующие услуги:
Кроме того, у семейного врача можно получить электронный рецепт на "Доступное лекарство".
На сегодняшний день в программе 232 торговых названия лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и первичной и вторичной профилактики инфарктов и инсультов. Это лекарство можно получить безвозмездно или с частичной доплатой.
Напомним, недавно НСЗУ внесла изменения в реестре лекарств, подлежащих реимбурсации по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения "Доступные лекарства".
Ранее мы объясняли, какие лекарства в Украине продаются по электронному рецепту.
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