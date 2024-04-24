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Лекарств нет, только вакцина. Украинцам напомнили об одной из самых заразных болезней

Фото: украинцам напомнили о важности вакцинации от кори (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Корь является одним из самых заразных инфекционных заболеваний. Лекарств против этой болезни нет, а единственная защита - это вакцинация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Facebook.

Как отмечают в Минздраве, 9 из 10 невакцинированных людей рискуют заболеть корью после контакта с больным. Лекарств против кори не существует, а единственной защитой является прививка.

Корь сопровождается осложнениями, среди которых воспаление легких (пневмония), ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), другие серьезные осложнения, а также инвалидность и смерть.

В 2023 году корью в Украине заболело в шесть раз больше людей (65 заболевших), чем в 2022. А с начала 2024 года - уже 23 зарегистрированных случая кори.

Главная причина вспышек кори - это уменьшение объемов вакцинации. Например, в 2023 году в Украине прививками против кори, паротита и краснухи (КПК) охвачено 92,4% годовалых детей и 87,3% шестилетних. По рекомендациям ВОЗ, для коллективного иммунитета уровень охвата вакцинации должен составлять не менее 95%.

Последний раз вспышка кори была зафиксирована в Украине в 2017-2019 годах. Тогда в результате болезни умер 41 человек, из которых 25 детей.

В Минздраве напоминают, что каждый ребенок должен получить две дозы вакцины - в 12 месяцев и в шесть лет. Прививки бесплатные.

 

Вспышки болезней в Украине

ВОЗ официально отменила пандемию коронавируса в мире в мае 2023 года. В Украине также отменены ограничения и карантин.

Детальнее о том, сформировался ли у украинцев "коллективный иммунитет" от коронавируса и почему с началом полномасштабной войны COVID "закончился" - читайте интервью РБК-Украина с главным санитарным врачом Украины.

Напомним, также Минздрав предупредил об увеличении количества больных коклюшем. Эта болезнь также опасна и очень заразна, особенно для детей.

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Министерство здравоохранения Украины