RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В больнице скончалась одна из пострадавших из-за ракетного удара по Грозе

Фото: в больнице скончалась одна из пострадавших из-за ракетного удара по Грозе (t me prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

В больнице скончалась одна из раненых из-за ракетного удара по селу Гроза Харьковской области 5 октября. В настоящее время россияне убили уже 56 жителей села.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Вчера вечером в реанимации скончалась 53-летняя женщина", - рассказал он.

По словам главы ОВА, количество погибших в результате удара по с. Гроза увеличилась до 56 человек.

Ракетный удар по Грозе

5 октября российские войска ударили ракетой по кафе в селе Гроза Харьковской области, где по официальным данным проживало 330 людей. В тот момент там проходили поминки по военнослужащему ВСУ, которого в тот день перезахоронили на местном кладбище. 

Вчера количество погибших возросло до 55 человек. Изначально сообщалось еще о 7 пострадавших. Кроме того, СБУ разоблачила двух наводчиков "Искандера", которой РФ обстреляла село. Ими оказались два брата, которые во время оккупации села перешли на сторону врага и вместе с семьями перехали в РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков