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Больницы Мариуполя переполнены больными, а морги не успевают забирать тела умерших

Фото: Больницы Мариуполя переполнены больными (t.me/mariupolrada)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мариуполе местные больницы переполнены больными, а новых людей отказываются госпитализировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мариупольского городского совета.

В горсовете сообщили, что морги не успевают забирать тела умерших. По словам местной жительницы, у ее отца случился инсульт, но в госпитализации отказали, потому что там не было мест.

"Оставили его дома. Можно так сказать ничего не делали, а только назначили какие-то таблетки. 7 января он умер. В морг его забрали только 8 числа в пять часов вечера. Я у тети спросила почему так, а она говорит очень много умерших людей было за выходные и морг не успевает уносить", - рассказала женщина.

В городском совете отмечают, что оккупанты продолжают настоящий геноцид гражданских жителей. В городе нет никаких условий для лечения, а люди просто умирают.

Напомним, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

Также под Мариуполем российский самолет "вспыхнул" по пути в сторону Ростова.

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